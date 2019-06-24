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Политика

Три процента избирателей пришли на предварительное голосование по довыборам в областное Собрание

24 июня 2019 года, 10:35

«Единую Россию» устраивает результат предварительного голосования по довыборам в областное Собрание», - заявил секретарь регионального отделения Партии Александр Котов.

По словам председателя Псковского областного Собрания депутатов, более 3 процентов избирателей пришли на предварительное голосование.

Было всего два участника, но это объяснимо, потому что до конца срока полномочий действующего созыва областного Собрания осталось не так много.


Александр Котов,<br>секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» <br><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>Александр Котов,
секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» 

Победителем в итоге стал советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов. Ему удалось набрать 630 голосов. Его конкурент, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов получил 175 голосов.

Александр Котов заявил, что кандидатуру Игоря Максимова теперь представят на согласование Президиума Генсовета Партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах.

Напомним, предварительное голосование Партии состоялось 23 июня.

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