Медработники, повара и водители из Пскова могут попасть на службу в Ленинградскую область

Жителей Псковской области приглашают на службе по контракту в Ломоносовский поселок Лебяжье (Ленинградская область). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В войсковую часть 3526 требуются граждане до 35 лет отслуживших в армии (пребывающих в запасе), годных к прохождению службы в армии.

Список вакансий и заработная плата:

- Заместитель командира взвода, командир отделения (служивших в армии на должностях сержантов) – 25 000 рублей;

- Водители категории «В» и выше – 22000 рублей;

- Специалисты связи – 22000-25000 рублей;

- Кинологи – 22000-25000 рублей;

- Повара – 19000-22000 рублей;

- Электрики – 19000-22000 рублей;

- Медицинские работники – 22000-25000 рублей.

Кандидаты должны иметь среднее или средне специальное образование. Без судимости.

Гарантированы предоставление служебного жилья, а при невозможности его денежная компенсация от 15000 до 22 500 рублей, полный социальный пакет, бесплатное медицинское обслуживание военнослужащего и членов его семьи, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях (Туапсе, Сочи, Кисловодск, Ессентуки), 8-ми часовой рабочий день, оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, возможность бесплатного обучения в ведомственных ВУЗах Федеральной службы войск национальной гвардии.

Телефоны: (8112)73-43-13, 8(911)366-21-41.

Контактное лицо: Титова Анна Владимировна.