Мобильная приёмная прокурора области заработает 25 июня в Палкинском районе

Во вторник, 25 июня, в палкинском селе Качаново будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании администрации Качановской волости.

Запись по телефонам: 8(81145) 2-13-55 (прокуратура Палкинского района) или 8 (8112) 69-83-98 (прокуратура Псковской области).