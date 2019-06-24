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Общество

Мобильная приёмная прокурора области заработает 25 июня в Палкинском районе

24 июня 2019 года, 09:33

Во вторник, 25 июня, в палкинском селе Качаново будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании администрации Качановской волости.

Запись по телефонам: 8(81145) 2-13-55 (прокуратура Палкинского района) или 8 (8112) 69-83-98 (прокуратура Псковской области).

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