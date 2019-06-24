До завтрашнего утра на Ольгинском мосту в Пскове будут ремонтировать дорожное покрытие

Для того, чтобы предовратить разрушение покрытия Ольгинского моста организацией в Пскове проведут работы по фрезерованию участков проезжей части, подверженных разрушению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Для того, чтобы предовратить разрушение покрытия Ольгинского моста организацией в Пскове проведут работы по фрезерованию участков проезжей части, подверженных разрушению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Работы будут проводиться в период с 23.00 24 июня до 7.00 25 июня.