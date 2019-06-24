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Общество

До завтрашнего утра на Ольгинском мосту в Пскове будут ремонтировать дорожное покрытие

24 июня 2019 года, 09:30

Для того, чтобы предовратить разрушение покрытия Ольгинского моста организацией в Пскове проведут работы по фрезерованию участков проезжей части, подверженных разрушению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На Ольгинском мосту проведут ремонтные работы.
На Ольгинском мосту проведут ремонтные работы.
Фото Андрея Степанова.
Дорожникам предстоит уложить выравнивающий слой, геосетку и верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси.

Работы будут проводиться в период с 23.00 24 июня до 7.00 25 июня.

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