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Культура / Наследие

Михаил Ведерников обсудил развитие музея-заповедника «Изборск»

23 июня 2019 года, 12:10

Изборск с рабочим визитом глава Псковской области посетил в субботу, 22 июня, о чем написал на на своей странице в социальной сети Instagram.

С директором музея Натальей Дубровской обсудил вопросы дальнейшего развития музея-заповедника, договорились об определении мест торговли для малого и среднего предпринимательства, решили вопрос выкупа участка для музея.

«Отдельная благодарность за то, что я, наконец-то, получил полноценную экскурсию по всем достопримечательностям нашего уникального музейного комплекса!!! Хорошее завершение субботнего рабочего дня!», - отметил губернатор.

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