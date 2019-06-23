Михаил Ведерников обсудил развитие музея-заповедника «Изборск»

Изборск с рабочим визитом глава Псковской области посетил в субботу, 22 июня, о чем написал на на своей странице в социальной сети Instagram.

С директором музея Натальей Дубровской обсудил вопросы дальнейшего развития музея-заповедника, договорились об определении мест торговли для малого и среднего предпринимательства, решили вопрос выкупа участка для музея.

«Отдельная благодарность за то, что я, наконец-то, получил полноценную экскурсию по всем достопримечательностям нашего уникального музейного комплекса!!! Хорошее завершение субботнего рабочего дня!», - отметил губернатор.