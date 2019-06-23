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Происшествия / ЧП

Разыскивается мужчина, который ушел из великолукской больницы и не вернулся

23 июня 2019 года, 10:23

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Касьянова Виктора Викторовича, 1983 года рождения, сообщается на сайте УМВД России по Псковской области.

30 мая 2019 года он ушел из больницы города Великие Луки. Проживает мужчина в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая текущего года в 18.00, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В.В.Касьянова, просят обратиться по телефонам: 89532474576, 89118833883 или 02.

Разыскивается мужчина, который ушел из великолукской больницы и не вернулся
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