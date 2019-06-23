В Псковской области с начала года два ребенка выпали из окон и два утонули

За пять месяцев этого года в Псковской области зарегистрированы два факта выпадения детей из окон (один малолетний ребенок погиб) и одно падение с крыши, сообщается на сайте УВМД России по Псковской области.

Как правило, подобное происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние дети из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используют в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз вместе с ней.

УМВД России по Псковской области обращается к родителям с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям.

Не меньше детей в летний период тонут в водоемах. В текущем году зафиксированы уже два случая гибели детей в воде - по одному в Псковском и Печорском районах. Причем, в каждом случае основной причиной трагедии стало отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей.

Прежде, чем взять с собой ребенка на речку или озеро, необходимо тщательно изучить с ним все основные правила безопасности на воде:

- детям категорически запрещено купаться без присмотра взрослых;

- не разрешайте вашим детям одним плавать на каких-либо подручных средствах, например, на надувных игрушках, надувных матрацах, помните, что они могут лопнуть;

- не разрешайте детям нырять в незнакомых местах и не делайте этого сами, поскольку под водой могут быть камни или деревья;

- следите, во что играют дети, когда находятся в воде, расскажите им, что в воде нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей или «прятаться» под водой.

И самое главное – нельзя оставлять детей на воде одних! Будьте всегда рядом с ними. И тогда отдых на воде принесет вашей семье только положительные эмоции!