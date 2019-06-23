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Политика / Выборы

В Пскове стартовало предварительное голосование «Единой России» по довыборам в ПОС

23 июня 2019 года, 09:20

Счетный участок открылся в 8.00 в здании естественно- математического лицея №20 (улица Текстильная, 18), сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Прийти и проголосовать жители Пскова могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина РФ и регистрацию по месту жительства в округе №2.

На выдвижение от «Единой России» в Псковское областное собрание претендуют советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.

Кресло в областном собрании освободилось после ухода Яна Лузина. 

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