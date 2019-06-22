В День памяти и скорби, 22 июня, Псковская область присоединились к всероссийской акции «Горсть памяти». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках акции производится забор земли со всех воинских захоронений региона.

Ко дню празднования 75-летия Великой Победы псковская земля, помещенная в гильзы артиллерийских снарядов, будет передана для хранения на территории Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основная торжественная церемония прошла в Пскове на Могиле Неизвестного солдата. В этот памятный день у монумента собрались руководители исполнительной и законодательной власти региона и города, правоохранительных ведомств, военного комиссариата Псковской области, военнослужащие Псковского территориального гарнизона, ветераны, юнармейцы, жители и гости Пскова.

Началось мероприятие с заупокойной литии в память о павших в годы Великой Отечественной войны. После чего прозвучал Гимн России и была объявлена минута молчания. К монументу была возложена гирлянда воинской славы.

Затем участники церемонии поместили в специально подготовленный кисет землю с воинского захоронения. Все кисеты с псковских захоронений военный комиссариат Псковской области направит в Санкт-Петербург в штаб Западного военного округа, а оттуда они будут переправлены в Москву — в историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» на территорию Главного Храма Вооруженных Сил РФ.

Завершилась церемония торжественным маршем воинов Псковского гарнизона, после чего сотни участников мероприятия в память о павших советских воинах возложили к подножию монумента цветы.

Отметим, что ровно в полдень подобные торжественные церемонии состоялись и во всех других субъектах Российской Федерации. Россияне собрали не только землю с братских захоронений, но и воду с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны. Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» организована Министерством обороны Российской Федерации и приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.