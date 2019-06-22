Михаил Ведерников о Дне памяти и скорби: Наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День памяти и скорби:

- XX век стал временем тяжёлых испытаний для нашей страны: Первая мировая война, революция, Гражданская война, голод, репрессии. Все эти события оставили неизгладимый след в истории российского народа, но ни одно из них по своей значимости не сравнится с Великой Отечественной войной.

Сегодня в России День памяти и скорби. Это годовщина начала Великой Отечественной войны — поворотного события в истории нашей страны, чьи последствия ощущаются даже спустя почти 75 лет.

Советский Союз в войне потерял порядка 26 миллионов человек. На расстоянии лет эту цифру осознать практически невозможно — на всей территории современного Северо-Западного федерального округа проживает в два раза меньше людей.

Одна только Псковская область потеряла 150 тысяч своих сыновей и дочерей и около 600 населённых пунктов.

Этот удар до сих пор болезненно отзывается по всей России и странам СНГ. Однако величие Победы состоит не только в том, что мы смогли сокрушить самого страшного противника в истории человечества. Главное — каких результатов мы достигли, несмотря ни на что.

От покорения космоса до блестящих побед в спорте, — наш народ ни на минуту не позволял себе выступить в роли раненого, слабого. Мы всегда достойно бились за первые места на мировой арене, и готовы доказывать свою силу и сегодня — в память о тех жертвах, которые были принесены за нашу свободу и независимость.

День памяти и скорби — это не только день траура.

Это напоминание о том, что наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен. Ежедневно мы должны отстаивать благополучие детей, мир и спокойствие в каждом регионе, безопасность городов и деревень, возможность жить в достойных условиях.

Потому что именно за это душой и сердцем бились воины нашей страны, каждому из которых мы выражаем искреннюю благодарность и почтение.