Псковские предприниматели помогли благоустроить праздничное пространство Ганзы

Псковские предприниматели преобразили к 39-м Международным Ганзейским дням входные группы своих заведений. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в связи с подготовкой города Пскова к Ганзе городские власти просили собственников и арендаторов помещений, которые располагаются на территории праздничного пространства Ганзейских дней, привести в порядок входные группы, фасады, витрины и благоустроить прилегающую территорию, а также организовать уборку прилегающей территории и очистить урны от мусора.

Псковские предприниматели добросовестно отнеслись к этому поручению. Магазины и кафе, находящиеся в центре города, преобразовали свои входные группы - подкрасили цокольные этажи, заменили сколотую плитку на крыльце и лестнице, покрасили урны, вымели прилегающую территорию, помыли окна и витрины.

Также в городе продолжают закрашивать надписи и граффити на заборах и фасадах зданий, убирать строительный мусор, озеленять скверы и парковые зоны.