Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Псковские полицейские приняли участие в социальной акции МВД России «Завтра была война». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, ежегодно накануне траурной даты, Дня памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны, у Вечного огня на Могиле неизвестного солдата стражи порядка, члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области, ветераны органов внутренних дел перенимают эстафету памяти у других регионов страны.

«22 июня началась самая кровопролитная война в истории человечества. До сих пор историки спорят, сколько жизней унесли сражения Великой Отечественной. Мы должны сохранить память о каждом погибшем в своих сердцах и передать ее будущим поколениям», - обратился к присутствующим врио начальника УМВД России по Псковской области Алексей Дмитриев.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев также призвал сотрудников полиции, ветеранов ОВД и членов их семей не забывать свою историю, чтобы ошибки прошлого никогда больше не повторились.

Сотрудники различных подразделений и служб регионального УМВД, ветераны, общественники и горожане почтили память погибших минутой молчания. К подножию мемориала собравшиеся возложили цветы, а в знак скорби зажгли свечи.