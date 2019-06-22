Стала известна полная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Опубликована полная программа первого Международного кинофестиваля «Западные ворота». Как сообщили «Псковской правде» в информационном туристском центре Псковской области, показы конкурсной и тематических программ пройдут в Пскове с 27 по 30 июня в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени.

Первый день фестиваля пройдет в кинотеатре «Смена». Зрители увидят фильмы из программ «Короткий метр», «Любимцы публики» и «Ленфильм-клуб». Показы начнутся с 13.30 и продлятся до вечера.

Торжественное открытие кинофестиваля состоится на следующий день, 28 июня. В этот день покажут первый фильм конкурсной программы — «Удачи тебе, Ворчун!» производства Финляндии. В ходе кинофестиваля также запланированы круглый стол и пресс-конференция с участием актеров и режиссеров.

Закрытие кинофестиваля состоится 30 июня. Фильм закрытия — «Три миллиона евро» из Литвы — покажут в кинотеатре «Смена».

Напомним, по итогам конкурсной программы Международного кинофестиваля будет вручено два приза — за «Лучший фильм» и специальный приз конкурсного жюри.

Программа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

27 июня, четверг

Кинотеатр «Смена»

13.30 - Любимцы публики

«Гуд бай, Ленин» (Германия), реж. Вольфганг Беккер, 121 мин.

16.00 - Псков на экране

«Василиса» (Россия), реж. Антон Сиверс, 100 мин.

18.00 - Короткий метр, 90 мин. (Программу представляет режиссер Николай Котяш)

«Огонь» (Россия), 14 мин., «Терпимость» (Россия), 11 мин.Ю

«Однажды в Гринтауне» (Россия), 23 мин.,

«Медвежье свидание» (Россия), 13 мин.,

«Самый лучший сотрудник» (Россия), 28 мин.

19.45 - Ленфильм-клуб

«Голоса в старых стенах» (Россия), реж. Александр Поздняков, 44 мин. (Фильм представляет режиссер Александр Поздняков)

«Чужая жизнь» (Россия), реж. Виктор Татарский, 80 мин.

22.20 - Ленфильм-клуб

«Петербург. Только по любви» (Россия), альманах, реж. А. Гог, Н. Назарова, О. Бычкова, Н. Кудряшова, А. Пармас, А. Смирнова, Р. Литвинова, 111 мин. (Фильм представляет продюсер Сергей Сельянов)

28 июня, пятница

Кинотеатр «Смена»

10.00 - Конкурс «СинеГанза»

«Удачи тебе, Ворчун!» (Финляндия), реж. Тиина Люми, 118 мин.

12.00 - Псков на экране

«Край» (Россия), реж. Алексей Учитель, 110 мин. (Фильм представляет режиссер Алексей Учитель)

14.00 - Любимцы публики

«Моя заветная мечта» (Германия), реж. Себастьян Гроблер, 113 мин.

16.10 - Псков на экране

«Оно» (СССР), реж. Сергей Овчаров, 116 мин.

18.10 - Любимцы публики

«21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия), реж. Йоханна Вуоксенмаа, 89 мин. (Фильм представляет режиссер Йоханна Вуоксенмаа)

19.50 - Короткий метр, 83 мин. (Программу представляют режиссеры Лев Мурзенко и Андрей Егоров)

«Дедство» (Россия), 24 мин.,

«Папина дочка» (Россия), 11 мин.,

«Охотник за каблуками» (Россия), 24 мин.,

«Худрук» (Россия), 14 мин.,

«Дом охотника» (Россия), 23 мин.

21.30 - Псков на экране

«Андрей Рублев» (СССР), реж. Андрей Тарковский, 180 мин.

БКЗ Псковской Филармонии

16.00 - Церемония открытия МКФ «Западные ворота». (Вход по пригласительным)

Проектный офис «Команды 2018»

14.00 - Круглый стол по вопросам ко-продукции «Синергия». Модератор: Александр Поздняков. (Вход по аккредитации)