Псковские школьники побывают на атомной подводной лодке в Мурманске

16 воспитанников псковского военно-патриотического клуба «Юный моряк-подводник» отправились в Мурманск 22 июня. Как сообщает пресс-служба администрации региона, они побывают на подшефной атомной подводной лодке «Псков».

Детей ожидает насыщенная программа: экскурсия по Мурманску, посещение подводной лодки, а также различные занятия.

Посещение псковскими детьми подводной лодки «Псков» пройдет в седьмой раз. Помощь в организации поездки оказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ранее участники также посещали центр подготовки моряков-подводников в Санкт-Петербурге.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Псков» спущена на воду 28 июля 1992 года. Полное введение в строй состоялось в декабре 1993 года. Еще через несколько месяцев субмарина уже числилась на Северном флоте. С 2011 по 2015 годы прошла капитальный ремонт. Шефство Пскова над атомоходом длится уже больше 23 лет.