Общество В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами 22 июня 2019 года, 09:40

В субботу, 22 июня, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Прогнозируется ветер западных направлений 3-8 м/сек, при грозе порывистый. Атмосферное давление низкое. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.