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Общество

В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами

22 июня 2019 года, 09:40
В субботу, 22 июня, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Прогнозируется ветер западных направлений 3-8 м/сек, при грозе порывистый. Атмосферное давление низкое. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
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