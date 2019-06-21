Стало известно, как попасть на приём к главному следователю Псковской области

Еженедельно по понедельникам с 14.00 до 18.00 руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня проводит личный прием граждан по вопросам расследования уголовных дел и рассмотрения материалов проверок, находящихся в производстве следователей ведомства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Предварительную запись осуществляет уполномоченный сотрудник (старший помощник руководителя управления по приему граждан) по телефону в Пскове: 8(8112)290-633.

Оставить сообщение о записи на личный прием можно по телефону в приемной: 8(8112)290-601.