С 24 по 28 июня возле «Империала» псковичи смогут пройти выездную диспансеризацию

Псковичей приглашают пройти выездную диспансеризацию на парковке «Империала». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) будет работать с 24 по 28 июня с 10.00 до 14.00 на территории парковки гипермаркета «Империал» (Псков, улица Коммунальная, дом 41).
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию;
- измерение АД;
- измерение внутриглазного давления;
- ЭКГ;
- выдача направления на анализы и обследования.
Телефон приемной главного врача: (8112) 53-49-42.
Телефон отделения профилактики: (8112) 53-62-14.