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Общество

С 24 по 28 июня возле «Империала» псковичи смогут пройти выездную диспансеризацию

21 июня 2019 года, 16:09

Псковичей приглашают пройти выездную диспансеризацию на парковке «Империала». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) будет работать с 24 по 28 июня с 10.00 до 14.00 на территории парковки гипермаркета «Империал» (Псков, улица Коммунальная, дом 41).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

- опрос (анкетирование);

- антропометрию;

- измерение АД;

- измерение внутриглазного давления;

- ЭКГ;

- выдача направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача: (8112) 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: (8112) 53-62-14.

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