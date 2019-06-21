Михаил Ведерников: Развитие Гдовского района станет одной из приоритетных задач

Глава региона подчеркнул, что Гдовский район многие годы был незаслуженно обделен вниманием.

«Развитие Гдовского района – одно из приоритетных направлений на ближайшую перспективу», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 июня во время рабочей поездки в район.

Мы уже приняли ряд решений, пользу от которых жители муниципалитета почувствуют уже в этом году.

По словам губернатора, муниципалитет уже вошел в приоритетный список для газификации.

В скором времени в поселке Ямм появится пожарный пост. На его строительство и закупку двух автоцистерн в бюджете заложено 25 миллионов рублей.

Также в Гдовском районе будут установлены три площадки для занятий воркаутом.

Кроме того, у муниципалитета появится куратор. Им станет вице-губернатор Василий Осипов.