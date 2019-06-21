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Общество

Михаил Ведерников: Развитие Гдовского района станет одной из приоритетных задач

21 июня 2019 года, 14:09

«Развитие Гдовского района – одно из приоритетных направлений на ближайшую перспективу», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 июня во время рабочей поездки в район.

Глава региона подчеркнул, что Гдовский район многие годы был незаслуженно обделен вниманием.

Мы уже приняли ряд решений, пользу от которых жители муниципалитета почувствуют уже в этом году.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
По словам губернатора, муниципалитет уже вошел в приоритетный список для газификации.

В скором времени в поселке Ямм появится пожарный пост. На его строительство и закупку двух автоцистерн в бюджете заложено 25 миллионов рублей.

Также в Гдовском районе будут установлены три площадки для занятий воркаутом.

Кроме того, у муниципалитета появится куратор. Им станет вице-губернатор Василий Осипов.

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