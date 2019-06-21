Новая современная школа на 825 мест может появиться в Гдовском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет добиваться строительства новой школы в Гдове на 825 мест. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средства на строительство новой школы областные власти рассчитывают получить из федерального бюджета. Заявка на получение субсидии уже направлена. Ее рассмотрят в июле. Средства в Псковскую область поступят в 2020 или 2021 году.