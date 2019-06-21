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Общество

Новая современная школа на 825 мест может появиться в Гдовском районе

21 июня 2019 года, 13:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет добиваться строительства новой школы в Гдове на 825 мест. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средства на строительство новой школы областные власти рассчитывают получить из федерального бюджета. Заявка на получение субсидии уже направлена. Ее рассмотрят в июле. Средства в Псковскую область поступят в 2020 или 2021 году.

Я готов лично работать с Министерством образования, чтобы получить финансирование. Необходимо как можно быстрее подготовить документацию по участку строительства.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Проект здания школы будет аналогичным проекту здания учебного заведения в Великих Луках. Специалистам предстоит доработать его, включив строительство новой котельной. Согласование нового проекта займет приблизительно пять месяцев. На реализацию проекта необходимо более 450 миллионов рублей.

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