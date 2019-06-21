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Общество

На подключение к интернету районов Псковской области потратят более 400 миллионов рублей

21 июня 2019 года, 11:22

Более 400 миллионов рублей Минкомсвязи потратит на подключение к интернету муниципальных объектов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Программа цифровизации региона рассчитана на три года. В 2019 году подключат 26% социально-значимых объектов.

«В первую очередь интернет появится в зданиях органов местного самоуправления и школах», - отметил руководитель Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

По его словам, в учебные заведения подрядчик проложит оптоволокно, потому что скорость интернета в сельских школах, согласно контракту, должна быть не меньше 50 Мбит/с, а в городских - 100 Мбит/с.

Специалисты уже разработали поадресный план проведения интернета в социальные учреждения Псковской области.

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