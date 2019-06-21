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Культура

Концерт и конкурс рисунков на асфальте ждёт гостей фестиваля в честь Дня молодежи в Пскове

21 июня 2019 года, 11:17

В воскресенье, 23 июня, в Пскове пройдет фестиваль в честь Дня молодежи и Дня борьбы с наркоманией. Начнется праздник в полдень, а завершится в 16.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В амфитеатре Детского парка для гостей фестиваля подготовят концертную программу. Со своими номерами выступят пять танцевальных коллективов и музыкальные группы Пскова.

На площадках фестиваля жители и гости города смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, поиграть в «Игры нашего двора», присоединиться к «Антивирусной эстафете», а также вступить в ряды «Российского союза молодежи».

Один из партнеров праздника – «Команда 2018».

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