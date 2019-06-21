Более сотни школьников со всей области стали участниками фестиваля ГТО в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах прошёл пятый областной фестиваль ВФСК ГТО, участниками которого стали более ста школьников в возрасте от 11 до 15 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по спорту.

В программу фестиваля входили бег 60 метров, бег 1500 и 200 метров, подтягивание из виса на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, метание мяча, стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, наклон вперёд стоя на гимнастической скамье, а также тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта и творческий конкурс.

Призовые места в личном первенстве в многоборье заняли:

III ступень (11-12 лет) – девушки:

1 место – Сабурова Мария, Невельский район (481 очко);

2 место – Алексеева Алина, г. Псков (440 очков);

3 место – Толкачёва Вероника, Дедовичский район (439 очков).

III ступень – юноши:

1 место – Свиридовский Вадим, Куньинский район (428 очков);

2 место – Исаев Давид, г. Великие Луки (426 очков);

3 место – Григорьев Артем, г. Псков (405 очков).

IV ступень (13-15 лет) – девушки:

1 место – Семёнова Арина, г. Псков (489 очков);

2 место – Веселова Вероника, г. Псков (484 очка);

3 место – Блажевич Дарья, Невельский район (479 очков).

IV ступень – юноши:

1 место – Войтов Антон, Пустошкинский район (436 очков);

2 место – Васильев Илья, Палкинский район (423 очка);

3 место – Маньшин Алексей, Порховский район (419 очков).

В командном первенстве победу одержала команда Пскова (1752 очка), серебряным призёром стала команда Куньинского района (1727 очков), бронзу завоевала команда Невельского района (1623 очка).

Лучший результат в тестировании уровня знаний в области физической культуры и спорта в III возрастной ступени показала Николаева Елизавета из Острова, в IV ступени – Данилова Ксения из Порхова.

Самой сильной командой в теоретическом конкурсе оказалась команда Куньинского района, 2 место у Порховского района и 3 место заняла команда Пскова.

В творческом конкурсе лучшими были команды Усвятского, Порховского и Плюсского районов.