Во время Ганзейских дней на реках Великая и Пскова будет запрещено плавать на лодках

Чтобы избежать происшествий, во время проведения Ганзейских дней в областном центре будет запрещено использовать плавательные средства на реках Великая и Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На реке Великой запрет будет действовать от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста, на реке Пскове - от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

Ограничение вводится для маломерных судов, гидроциклов, байдарок, гребных лодок, спортивных парусных судов, прогулочных судов.

Запрет не коснется спасательных катеров, плавательных средств, задействованных в проведении международного фестиваля, судов, перевозящих пассажиров на коммерческой лицензионной основе.