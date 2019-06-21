Землю со всех воинских захоронений Псковской области отправят в главный Храм ВС РФ

Все муниципальные образования Псковской области 22 июня присоединятся к всероссийской акции «Горсть памяти». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основное событие состоится в 12.00 на Могиле Неизвестного солдата в Пскове.

У Вечного огня пройдет траурный митинг и возложение цветов. Затем в специально подготовленный кисет заберут землю с воинского захоронения.

Одновременно 22 июня памятные мероприятия пройдут и в каждом муниципальном образовании региона. Забор земли будет произведен со всех воинских захоронений региона.

Землю с мест захоронений советских воинов, которые расположены в России и за рубежом, будет помещена в специальные «солдатские кисеты». Ко дню празднования 75-летия Великой Победы их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими почестями установят на территории Главного Храма Вооруженных Сил России – в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».