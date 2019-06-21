Порывистый ветер и гроза ожидаются в Псковской области в ближайшие часы

В пятницу, 21 июня, в Псковской области с 11.00 до 14.00 ожидается гроза и кратковременное усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС. В связи с этим, спасатели напомнили жителям региона, как правильно вести себя при сильном ветре и грозе.

ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. - Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. - Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. - Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

ПРИ ГРОЗЕ