Порывистый ветер и гроза ожидаются в Псковской области в ближайшие часы

В пятницу, 21 июня, в Псковской области с 11.00 до 14.00 ожидается гроза и кратковременное усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
В связи с этим, спасатели напомнили жителям региона, как правильно вести себя при сильном ветре и грозе.
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
- Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. - - По этой же причине при грозе следует затушить костер;
- Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);
- Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.