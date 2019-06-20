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Происшествия

Задержан пскович, который продал жителю Тверской области краденную «Мицубиси»

20 июня 2019 года, 17:50

В Новосокольниках задержали мужчину, который пытался продать через интернет краденную иномарку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в начале июня в Новосокольниках 30-летний безработный житель Псковского района у родственников своего знакомого украл ключи от принадлежащего ему спортивного автомобиля «Мицубиси» и уехал на нем.

Позже через интернет похищенный спорткар он по сходной цене продал жителю Тверской области, который не знал о его происхождении и часть денег за покупку перечислил. Автомобиль доставили в Тверскую область.

Находившийся в отъезде законный владелец иномарки, узнав о произошедшем, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят.

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