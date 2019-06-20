Группа компаний «Титан» станет участником ганзейской выставки в псковской «Простории»

Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который состоится в Пскове 28 июня на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория» (улица Иркутский переулок, дом 2). Об этом пишет Псковское агентство информации.

Спикером на секции, посвященной инструментам территориального развития промышленности, выступит председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

Участники встречи обсудят инструменты повышения инвестиционной привлекательности регионов.

28 и 29 июня группу компаний представят на выставке региональной промышленности. На совместном с особой экономической зоной «Моглино» стенде «Титан» разместит информацию о своей деятельности, продемонстрирует образцы продукции, выпускаемую предприятиями холдинга.

Также участников встречи ждут мастер-классы по химии, микроскопии и несколько презентаций с рассказом об уникальных свойствах ПЭТ-полимера.