Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Группа компаний «Титан» станет участником ганзейской выставки в псковской «Простории»

20 июня 2019 года, 16:48

Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который состоится в Пскове 28 июня на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория» (улица Иркутский переулок, дом 2). Об этом пишет Псковское агентство информации.

Спикером на секции, посвященной инструментам территориального развития промышленности, выступит председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

Участники встречи обсудят инструменты повышения инвестиционной привлекательности регионов.

28 и 29 июня группу компаний представят на выставке региональной промышленности. На совместном с особой экономической зоной «Моглино» стенде «Титан» разместит информацию о своей деятельности, продемонстрирует образцы продукции, выпускаемую предприятиями холдинга.

Также участников встречи ждут мастер-классы по химии, микроскопии и несколько презентаций с рассказом об уникальных свойствах ПЭТ-полимера.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Себежский район удостоился звания «Край партизанской славы»
Псковская область присоединились к всероссийской акции «Горсть памяти»
Михаил Ведерников о Дне памяти и скорби: Наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен
Псковские предприниматели помогли благоустроить праздничное пространство Ганзы
Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Стала известна полная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
Псковские школьники побывают на атомной подводной лодке в Мурманске
В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами
Стало известно, как попасть на приём к главному следователю Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Проект завода «Титан-Полимера» под Псковом
Группа компаний «Титан» планирует построить завод полимеров в Псковской области
Федеральный уровень

Экономика
19 июня 10:42

Федеральный уровень

Совет банковских и финансовых организаций Псковской области принял участие в первом съезде Ассоциации банков России
Бизнес без барьеров

Экономика
18 июня 10:16

Бизнес без барьеров

Михаил Ведерников встретился с уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области
Не тульский пряник

Экономика / Я – социальный предприниматель
5 июня 10:09

Не тульский пряник

Художник-реставратор из Петербурга переехала в псковскую деревню, чтобы создавать уникальные и вкусные сувениры