Псковичка попросила председателя областного Собрания ужесточить закон «о тишине»

На приеме в общественной приемной «Единой России» Юлия Рассадина рассказала, что она — старшая по подъезду в одном из многоквартирных домов Завеличья. По ее словам, только дважды удавалось привлечь излишне шумных соседей к административной ответственности.

К председателю Псковского областного Собрания Александру Котову вновь обратилась жительница Пскова Юлия Рассадина с просьбой ужесточить региональный закон «о тишине». По мнению псковички, нынешнее наказание не останавливает нарушителей тишины и штраф необходимо увеличить.

«У нас есть молодой сосед, музыку включает так, что от басов у меня на полке вибрирует посуда. В подъезде много пожилых людей. Поздравляла 97-летнюю соседку 9 мая, она даже плакала, жалуясь на музыку, - рассказала Юлия Рассадина. - Участковый у нас сейчас очень грамотный, всё составляет, как положено. Но суд не принимает решение и возвращает документы в администрацию. Один только раз дали 500 рублей штрафа, но что ему это? Ещё один раз наказали строителя, которой у него же делал ремонт, на тысячу рублей – только представьте, в квартире работала бетономешалка».

Председатель областного Собрания сообщил псковичке, что на ее примере проверит, как исполняется, работает закон «о тишине». Он не исключил, что неправильно составлялись протоколы об административном правонарушении, суд не принимал документы из-за нарушений административного делопроизводства.

Александр Котов считает, что имеет значение не сумма штрафа, а системный подход к работе закона. Если штрафы будут налагаться на шумных соседей постоянно, это приучит их к порядку.

Ранее Юлия Рассадина уже бывала на приёме граждан у председателя Собрания депутатов, напоминает пресс-служба областного Собрания. Итогом одной из встреч стала законодательная инициатива Александра Котова о наделении органов местного самоуправления правом составления протоколов об административном правонарушении. Эта мера позволяет привлечь к ответственности нарушителей общественного порядка, пока между УМВД и Администрацией региона не подписано соглашение о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями КоАП РФ.