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Общество

Только силами регионов проблему кадров в медицине не решить, считает Михаил Ведерников

20 июня 2019 года, 15:16

«Только силами регионов проблему кадров в медицине не решить», - так губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал включение «прямой линии» президента России из Псковского областного онкологического диспансера, в ходе которого была озвучена проблема нехватки врачей в лечебном учреждении.

Я уже не раз говорил, что врачи у нас работают за двоих. Дефицит врачебных кадров составляет почти 50%. И в первую очередь это связано с уровнем заработной платы, она самая низкая на Северо-Западе.


<p class="MsoNormal">Михаил Ведерников, губернатор Псковской области</p>

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Глава региона подчеркнул, что власти ищут дополнительные возможности для поддержки медицинских работников, привлечения новых медицинских кадров. Но, по мнению губернатора, только областными силами эту проблему не решить.

Михаил Ведерников уверен, что распределение выпускников медицинских вузов помогло бы решить кадровую проблему в здравоохранении.

«Наша задача — чтобы медицина была в шаговой доступности, чтобы она была качественной, и жители получали возможность пройти первичную диагностику и регулярную диспансеризацию на местах», – подчеркнул он.

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