Художник начал рисовать граффити на стене дома на Октябрьском проспекте в Пскове

В Пскове приступили к нанесению первого большого граффити на стене дома №26 на Октябрьском проспекте. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Художник рисует главных героев романа «Два капитана», автором которого является уроженец Пскова Вениамин Каверин.

Мурал планируют завершить к предстоящим международным Ганзейским дням, которые пройдут в областном центре с 27 по 30 июня.

Работой над стрит-арт проектом занимается группа художников из Северной столицы. Все рисунки будут сдержанными, без ярких, кричащих цветов и агрессивной тематики.