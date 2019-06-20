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Общество

Художник начал рисовать граффити на стене дома на Октябрьском проспекте в Пскове

20 июня 2019 года, 15:08

В Пскове приступили к нанесению первого большого граффити на стене дома №26 на Октябрьском проспекте. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Планируется, что в Пскове нарисуют несколько муралов с изображением исторических личностей, причастных к истории города и области.
Планируется, что в Пскове нарисуют несколько муралов с изображением исторических личностей, причастных к истории города и области.
Фото Дарьи Хватковой
Художник рисует главных героев романа «Два капитана», автором которого является уроженец Пскова Вениамин Каверин.

Мурал планируют завершить к предстоящим международным Ганзейским дням, которые пройдут в областном центре с 27 по 30 июня.

Работой над стрит-арт проектом занимается группа художников из Северной столицы. Все рисунки будут сдержанными, без ярких, кричащих цветов и агрессивной тематики.

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