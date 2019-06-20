Художник начал рисовать граффити на стене дома на Октябрьском проспекте в Пскове

В Пскове приступили к нанесению первого большого граффити на стене дома №26 на Октябрьском проспекте. Об этом пишет Псковское агентство информации.
В Пскове приступили к нанесению первого большого граффити на стене дома №26 на Октябрьском проспекте. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Мурал планируют завершить к предстоящим международным Ганзейским дням, которые пройдут в областном центре с 27 по 30 июня.
Работой над стрит-арт проектом занимается группа художников из Северной столицы. Все рисунки будут сдержанными, без ярких, кричащих цветов и агрессивной тематики.