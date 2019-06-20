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Общество

Михаил Ведерников готов выйти на прямую линию с Владимиром Путиным

20 июня 2019 года, 13:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов выйти на прямую линию с президентом России, которая началась в полдень. Глава региона следит за общением главы государства с россиянами в специальном кабинете видеоконференцсвязи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным – ежегодная телепрограмма, во время которой он отвечает на вопросы россиян. Глава государства ответит на вопросы граждан в 17-й раз.

Отметим, что пациенты псковского онкоцентра пожаловались президенту на нехватку врачей-специалистов.

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