Михаил Ведерников готов выйти на прямую линию с Владимиром Путиным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов выйти на прямую линию с президентом России, которая началась в полдень. Глава региона следит за общением главы государства с россиянами в специальном кабинете видеоконференцсвязи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным – ежегодная телепрограмма, во время которой он отвечает на вопросы россиян. Глава государства ответит на вопросы граждан в 17-й раз.

Отметим, что пациенты псковского онкоцентра пожаловались президенту на нехватку врачей-специалистов.