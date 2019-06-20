Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

На круглый стол по ганзейской поэзии «Слово русских людей нерушимо!» приглашают псковичей

20 июня 2019 года, 11:47

Псковская «Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева» приглашает жителей и гостей города принять участие в круглом столе «Слово русских людей нерушимо!», который состоится 20 июня в 13.00, по адресу: улица Юбилейная, 87а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковской городской библиотеки.

Этот круглый стол станет одним из мероприятий мемориального проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева» - одного из самых известных псковских поэтов (1923-1996).

Круглый стол «Слово русских людей нерушимо!» посвящён также предстоящему празднованию XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, поэтому его участники смогут обсудить, как те или иные исторические события из жизни русских ганзейских городов отразились в творчестве поэтов и писателей.

Подготовленные специально для этого круглого стола доклады позволят участникам мероприятия погрузиться в атмосферу средневекового Пскова и побольше узнать о том, как и чем наш город жил в те далёкие времена.

Вход свободный.

Справки по телефону: (8112) 57-16-15. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Себежский район удостоился звания «Край партизанской славы»
Псковская область присоединились к всероссийской акции «Горсть памяти»
Михаил Ведерников о Дне памяти и скорби: Наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен
Псковские предприниматели помогли благоустроить праздничное пространство Ганзы
Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Стала известна полная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
Псковские школьники побывают на атомной подводной лодке в Мурманске
В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами
Стало известно, как попасть на приём к главному следователю Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мы ждём Ганзу
Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Планируется, что город посетят более 500 тысяч гостей.
Ганза в городе

Культура / Фестиваль
21 июня 09:31

Ганза в городе

Кино, рынок, хор, шествие, салют - на какие мероприятия стоит сходить
Накрыли поляну

Культура / Событие
11 июня 09:59

Накрыли поляну

Пушкины из людей, зайцы из сена, музыкальные инструменты из лодок — то ли еще было ой-ой-ой!
Вместе спасём планету

Культура / Литература
7 июня 10:53

Вместе спасём планету

Экологической грамоте научат детей книги в жанре фэнтези