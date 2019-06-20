На круглый стол по ганзейской поэзии «Слово русских людей нерушимо!» приглашают псковичей

Псковская «Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева» приглашает жителей и гостей города принять участие в круглом столе «Слово русских людей нерушимо!», который состоится 20 июня в 13.00, по адресу: улица Юбилейная, 87а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковской городской библиотеки.

Этот круглый стол станет одним из мероприятий мемориального проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева» - одного из самых известных псковских поэтов (1923-1996).

Круглый стол «Слово русских людей нерушимо!» посвящён также предстоящему празднованию XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, поэтому его участники смогут обсудить, как те или иные исторические события из жизни русских ганзейских городов отразились в творчестве поэтов и писателей.

Подготовленные специально для этого круглого стола доклады позволят участникам мероприятия погрузиться в атмосферу средневекового Пскова и побольше узнать о том, как и чем наш город жил в те далёкие времена.

Вход свободный.

Справки по телефону: (8112) 57-16-15.