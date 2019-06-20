«У парня сильный организм»: Наталия Соколова навестила мальчика, пострадавшего при стрельбе в Великих Луках

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова навестила школьника, который получил в Великих Луках пулевое ранение, играя на детской площадке. Об этом Наталия Соколова сообщила на своей страничке в Фейсбук.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова навестила школьника, который получил в Великих Луках пулевое ранение, играя на детской площадке. Об этом Наталия Соколова сообщила на своей страничке в Фейсбук.
Напомним, 16 июня в городе на Ловати ранее судимый местный житель выстрелил из пневматического оружия в грудь подростку, который играл в футбол на детской площадке. Виновника уже задержала полиция.