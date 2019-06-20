Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«У парня сильный организм»: Наталия Соколова навестила мальчика, пострадавшего при стрельбе в Великих Луках

20 июня 2019 года, 11:22

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова навестила школьника, который получил в Великих Луках пулевое ранение, играя на детской площадке. Об этом Наталия Соколова сообщила на своей страничке в Фейсбук.

В Великих Луках на детской площадке подросток получил выстрел в грудь.
В Великих Луках на детской площадке подросток получил выстрел в грудь.
Фото Наталии Соколовой.
«Вчера днем мальчика доставили вертолетом в Детскую областную клиническую больницу. Его состояние – стабильно тяжёлое. У парня сильный организм! Именно он и волшебные руки медиков сделали свое дели и спасли ему жизнь! Берегите друг друга!», - написала она.

Напомним, 16 июня в городе на Ловати ранее судимый местный житель выстрелил из пневматического оружия в грудь подростку, который играл в футбол на детской площадке. Виновника уже задержала полиция.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Себежский район удостоился звания «Край партизанской славы»
Псковская область присоединились к всероссийской акции «Горсть памяти»
Михаил Ведерников о Дне памяти и скорби: Наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен
Псковские предприниматели помогли благоустроить праздничное пространство Ганзы
Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Стала известна полная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
Псковские школьники побывают на атомной подводной лодке в Мурманске
В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами
Стало известно, как попасть на приём к главному следователю Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Селезень желает познакомиться

Общество
20 июня 11:33

Селезень желает познакомиться

«Псковская правда» собрала интересные и удивительные факты об утках, которых вы не знали (ИНФОГРАФИКА)
Жители Новоржевского района просят защиты от одичавших собак

Общество
19 июня 14:53

Жители Новоржевского района просят защиты от одичавших собак

Кто загрыз овец – псы или волки, будет выяснять ветеринарная служба
Учитель и подпольщик

Общество / Жизнь замечательных людей
19 июня 10:38

Учитель и подпольщик

Учитель и бывший внештатный корреспондент «Псковской правды» пережил раскулачивание и войну и помнит Псков без машин