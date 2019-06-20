Юные псковичи танцем «Повязаночка» покорили жюри международного конкурса в Сочи

В среду, 19 июня, псковский ансамбль «Солнышко» покорил жюри 13-го Международного конкурса-фестиваля AKVA-TEMP+ танцем «Повязаночка». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Псковичи стали победителями в номинации «Народная стилизация», а также стали лауреатами первой степени в номинации «Народный танец».

Жюри высоко оценили и работу педагогов ансамбля «Солнышко», вручив специальный приз.

Напомним, псковский коллектив «Солнышко» был организован в 1982 году. Изначально это был просто ансамбль, но затем при нём была создана студия, где изучают классический, народный и современный танцы.