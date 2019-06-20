Стало известно, какие улицы и в какое время будут перекрыты в Пскове в дни Ганзы

На время проведения 39-х Международных Ганзейских дней на некоторых улицах Пскова будет временно прекращено движения транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ПЕРВАЯ ЗОНА

С 8.00 26 июня до 7.00 1 июля закрывается движение для всех видов транспортных средств на участке дорог: - Октябрьский проспект, от улицы Некрасова до улицы Ленина; - улица Советской, от улицы Некрасова до площади Ленина; - улица Профсоюзная (на всем протяжении) Однако, 26 июня по Октябрьскому проспекту, через Октябрьскую площадь, будет организовано движение маршрутных транспортных средств. В последующем, автобусы будут следовать по улице Ленина с ограничениями по времени: 27 июня с 13.00 до 19.00; 29 июня с 22.00 до 01.00; 30 июня с 12.00 до 20.00. Въезд транспортных средств в данную зону будет разрешен ночью по истечении 1 часа после окончания мероприятий до 8.00 с целью обеспечения коммунального и санитарного обслуживания данной территории и находящихся здесь торговых точек - и только по аккредитации. В иное время движение всех транспортных средств запрещено!

ВТОРАЯ ЗОНА

27, 28, 29 и 30 июня с 8.00 до 23.00 будет ограничено движение в центр Пскова от: - улицы Гражданской по Октябрьскому проспекту; - площади Победы по улице Советской; - отеля «Покровский» по улице Калинина; - улицы Карла Маркса по улицам Свердлова, Гоголя, Некрасова, Пушкина. В обозначенную зону смогут проследовать только транспортные средства, которые аккредитованы в дирекции Ганзейских дней. Выдача пропусков осуществляется в Аккредитационном центре по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 14, телефон: 29-02-08, 29-02-09, дата и время работы: 20 – 26 июня (кроме выходных дней) в период времени с 9.00 до18.00. Однако, в период проведении специальных мероприятий въезд в данную зону может быть запрещен и для вышеуказанных транспортных средств. В ночное время въезд в эту зону будет разрешен без ограничений до 8.00 следующих суток.

ТРЕТЬЯ ЗОНА