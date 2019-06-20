Стало известно, какие улицы и в какое время будут перекрыты в Пскове в дни Ганзы

На время проведения 39-х Международных Ганзейских дней на некоторых улицах Пскова будет временно прекращено движения транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На время проведения 39-х Международных Ганзейских дней на некоторых улицах Пскова будет временно прекращено движения транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
- Октябрьский проспект, от улицы Некрасова до улицы Ленина;
- улица Советской, от улицы Некрасова до площади Ленина;
- улица Профсоюзная (на всем протяжении)
Однако, 26 июня по Октябрьскому проспекту, через Октябрьскую площадь, будет организовано движение маршрутных транспортных средств.
В последующем, автобусы будут следовать по улице Ленина с ограничениями по времени:
27 июня с 13.00 до 19.00;
29 июня с 22.00 до 01.00;
30 июня с 12.00 до 20.00.
Въезд транспортных средств в данную зону будет разрешен ночью по истечении 1 часа после окончания мероприятий до 8.00 с целью обеспечения коммунального и санитарного обслуживания данной территории и находящихся здесь торговых точек - и только по аккредитации.
В иное время движение всех транспортных средств запрещено!
- улицы Гражданской по Октябрьскому проспекту;
- площади Победы по улице Советской;
- отеля «Покровский» по улице Калинина;
- улицы Карла Маркса по улицам Свердлова, Гоголя, Некрасова, Пушкина.
В обозначенную зону смогут проследовать только транспортные средства, которые аккредитованы в дирекции Ганзейских дней. Выдача пропусков осуществляется в Аккредитационном центре по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 14, телефон: 29-02-08, 29-02-09, дата и время работы: 20 – 26 июня (кроме выходных дней) в период времени с 9.00 до18.00.
Однако, в период проведении специальных мероприятий въезд в данную зону может быть запрещен и для вышеуказанных транспортных средств.
В ночное время въезд в эту зону будет разрешен без ограничений до 8.00 следующих суток.
27 июня с 13.00 до 19.00
29 июня с 22.00 до 01.00
30 июня с 12.00 до 20.00
Будет ограничено движение по:
- Рижскому проспекту, от пересечения с улицы Максима Горького;
- улице Леона Поземского, от пересечения с улицей Труда;
- улице Карла Маркса, от пересечения с улицы Красных партизан;
- улице Воровского, от пересечения с улицы Красных партизан с сохранением всех предыдущих ограничений, указных выше.
Также 29 июня с 19.00 до окончания фейерверка будет ограничено движение в сторону улицы Красноармейской набережной от улицы Максима Горького.
В период времени с 20.00 25 июня до 24.00 30 июня будет запрещена остановка транспортных средств на Октябрьской площади, участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской, улице Ленина.
Вход в праздничное пространство будет осуществляться через пункты проверки граждан с использованием стационарных и ручных металлодетекторов.