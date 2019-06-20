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Общество

Желающих служить в армии на территории Чечни ищут среди жителей Псковской области

20 июня 2019 года, 10:46

Жителей Псковской области приглашают на службу по контракту в войсковую часть № 3025 в городе Грозный (Чеченская Республика). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Требования к кандидатам:

- Гражданство РФ;

- Возраст от 18 до 40 лет;

- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

- Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии

Физическая подготовка к сдаче нормативов:

- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

- Бег 100 метров – не более 15 секунд;

- Бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы:

- Зарплата от 40000 рублей;

- Полный социальный пакет;

- Бесплатное лечение военнослужащего;

- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- Проживание в общежитии казарменного типа;

- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

- Карьерный рост.

Подробная информация по адресу: Псков, улица Николая Васильева дом 77 или по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.

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