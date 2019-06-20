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Общество

Первые участники детского сводного хора России приехали в Псков в преддверии Ганзейских дней

20 июня 2019 года, 10:08

В преддверии Ганзейских дней, которые пройдут с 27 по 30 июня, в Псков съезжаются первые участники Всероссийского детского хора. Поезд с юными хористами прибыл на вокзал областной столицы утром 20 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За неделю до основного праздника в областной центр приехали более 250 детей из Москвы, Калмыкии, Республик Бурятии, Марий Эл, а также ещё 26 регионов России.

Остальные участники сводного хора России приедут на «Ласточке» из Санкт-Петербурга.

Детей разместят в летних оздоровительных лагерях. В ближайшее время их ждёт насыщенная программа с экскурсиями по достопримечательностям Псковской области.

Отметим, что география участников детского хора России обширна. В Псков съедутся ребята из 58 регионов страны. Всего более 500 человек. 

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