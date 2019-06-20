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Происшествия

Полуторамиллионный штраф заплатит псковский инспектор ДПС, вымогавший у водителя взятку

20 июня 2019 года, 09:42

Штраф почти полтора миллиона рублей заплатит бывший инспектор ДПС, получивший в Пскове взятку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 29 января 2017 года этот дорожный полицейский находился на службе возле дома №71 по Рижскому проспекту в областном центре. Здесь он остановил автомобиль «Toyota», чтобы проверить документы.

Страж порядка стал вымогать у водителя взятку в 20 тысяч рублей за якобы вождение в пьяном виде. Владелец автомобиля, зная, накануне действительно употреблял спиртное, выполнил требование инспектора и передал требуемую сумму.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 1,4 миллиона рублей.

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