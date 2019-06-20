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Культура

Фильм «Лошадка для героя» покажут 22 июня посетителям Псковского музея-заповедника

20 июня 2019 года, 10:30

В субботу, 22 июня, пройдет День открытых дверей в экспозиции Псковского музея (улица Некрасова, дом 7), посвященной Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В 14.00 в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войн» пройдет экскурсия для всех желающих. 

Специально к этой дате в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, откроется выставочный комплекс, где будут представлены документы, фотографии, предметы военного быта.

Посетителям покажут фильм «Лошадка для героя», съемки которого проходили в Псковской области.

Напомним, 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России, День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

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