Фильм «Лошадка для героя» покажут 22 июня посетителям Псковского музея-заповедника

В субботу, 22 июня, пройдет День открытых дверей в экспозиции Псковского музея (улица Некрасова, дом 7), посвященной Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В 14.00 в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войн» пройдет экскурсия для всех желающих.

Специально к этой дате в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, откроется выставочный комплекс, где будут представлены документы, фотографии, предметы военного быта.

Посетителям покажут фильм «Лошадка для героя», съемки которого проходили в Псковской области.

Напомним, 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России, День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.