В пятницу в Великолукском районе захоронят останки 80 солдат, погибших в годы войны

Останки 80 погибших во времена Великой Отечественной войны бойцов захоронят на братском захоронении станции Чернозем Великолукского района 21 июня в 11.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам заместителя начальника военно-патриотического клуба «Маргелов» Андрея Лиханова, установить личности погибших весьма сложно, поскольку командование не успевало обеспечить личными опознавательными знаками всех солдат.

«Поэтому опознание двух-трех красноармейцев из сотни – это большая удача для поисковиков», - сказал он.

Напомним, в Себежском районе в конце апреля прошла 25-я региональная «Вахта памяти», которая состоялась при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова