Более 700 тысяч рублей потратят на очистку водных объектов в Псковской области

На очистку водных объектов Псковской области в этом году направят более 700 тысяч рублей из областного бюджета. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, например, на акватории Псковского озера планируется изъять около 56 кубических метров затопленных сетей. Порядка 30 кубических метров заброшенных орудий лова — на акватории Чудского и Теплого озер, и еще порядка 15 кубических метров – в устье реки Великой.

Во время работ будут обследованы места наибольшего скопления затопленных лесковых сетей. Это в основном места, находящиеся вблизи береговых линий водных объектов.