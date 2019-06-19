Опытные специалисты будут работать с псковскими подростками, подозреваемыми в криминале

«Профилактика правонарушений среди подростков требует координированных действий», - заявил 19 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании в прокуратуре региона.

Губернатор высказался о необходимости организовать работу с подростками, которые подозреваются в криминальных действиях.

«Для этого нужно привлекать опытных специалистов, и они должны передавать опыт новым кадрам», - сказал он.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области реализуется несколько проектов, направленных на профилактику преступности среди подростков. В этом направлении работают Юнармия и центр «Патриот».

«Актуальность вопроса по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних не вызывает сомнений», - отметил прокурор Псковской области Сергей Белов.

Напомним, в Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке из пневматического оружия.