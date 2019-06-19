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Культура

Александр Бойчук: Две ладьи прибудут на средневековую пристань во время Ганзейских дней

19 июня 2019 года, 15:33

Две ладьи прибудут на средневековую пристань фестиваля «Псковская Ганза». Об этом сообщил руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук.

- Мы представляем площадку «Средневековая ладья. Средневековая вервь. Средневековая пристань». На данной локации будет установлен пирс, куда мы сможем подвести две ладьи. Одну ладью мы выставляли на празднике Воеводы Шуйского. Другую привезут из Санкт-Петербурга, - рассказал Александр Бойчук.

По его словам, на берегу будет работать несколько мастер-классов, в которых смогут поучаствовать зрители. Например, попробовать плести канаты, делать корабельные заклепки. Также можно будет посмотреть изготовление деталей для судна: например, весел.

- Во избежание пожаров в нашем городе некоторые вещи не сможем показать. Мы за безопасность, - отметил руководитель клуба.

Кроме того, у пирса будут демонстрироваться сцены прибытия гостей.

- Странно было бы не разыгрывать тему прибытия и встреч. Дважды в день ожидается прибытие гостей. Часть людей будет прибывать к пристани, а часть будет встречать. И как это раньше бывало, встречи могут быть мирными, а могут быть немирными, - рассказал руководитель КИР «Усадьба» Максим Колпаков.

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