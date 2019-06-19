Померить доспехи и сразиться с воинами смогут зрители Ганзейских дней в Пскове

С 27 по 30 июня в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени пройдет Международный фестиваль средневековой культуры «Псковская Ганза». Как рассказала директор музея-заповедника Изборск Наталия Дубровская, фестиваль впервые пройдет в Пскове на двух площадках: на набережной реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома; и на набережной реки Псковы, в парке у церкви Богоявления с Запсковья.

- Эти площадки будут работать в течение четырех дней с 11 часов. И каждый посетитель найдет там что-то интересное, - отметила Наталия Дубровская.

Музей-заповедник «Изборск» подготовил интерактивную игру, в рамках которой будет представлена карта Европы, где есть и Псков, и Новгород.

- Нам хочется объяснить, что такое Ганза, какие города в нее входили. И гуляя по Пскову каждый может познакомиться с историей Ганзейского союза. Площадка будет обозначена информационными щитами. Расстилается огромная карта и волонтеры будут ее проводить, - рассказала Наталия Дубровская.

Клуб исторической реконструкции «Усадьба представит древнерусские ремесла и промыслы: изготовление изделий из кожи, рыболовство и т.д. Также на одной из площадок можно будет проверить грамотность.

- Мой клуб будет заниматься интерактивными действиями со зрителями. Люди смогут попробовать двигаться в доспехах, попробовать свои силы против воинов из числа моих одноклубников, - рассказал руководитель КИР «Плесков-Град» Борис Колесников.

КИР «Чертог Раса» будет располагаться на двух площадках. На одной из них будет смонтировано несколько фигур русских воинов, на которых можно будет проследить эволюцию развития русского доспеха. Вторая площадка - это стрелецкий лагерь, на территории которого будут работать несколько человек, облаченных в доспехи 17 века.

На берегу реки Псковы будет представлен военно-полевой лагерь русской дружины и западно-европейских клубов – более 450 участников. На площадке пройдут большие полноформатные столкновения: 120 на 120 человек. Также планируется интересный лучный турнир, рыцарские поединки один на один. Боевые столкновения будут проходить в течение трех дней.