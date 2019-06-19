Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В дни Ганзы псковичи смогут пообщаться с российским Дедом Морозом из Великого Устюга

19 июня 2019 года, 15:05

Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни, которые пройдут в областном центре с 27 по 30 июня. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на отдел туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района.

Делегация из Великого Устюга оформит шатер, где будет работать фотозона.

Участие Деда Мороза предполагается 28 и 30 июня. 28 июня все желающие к 13.00 могут подойти к шатру и не только сфотографироваться с Дедом Морозом, но и пообщаться с ним. Также в праздничные дни будет работать почтовое отделение, в котором можно написать письмо Деду Морозу и тут же его отправить.

Кроме того, Дед Мороз будет приветствовать всех гостей и псковичей на праздничных площадках: 28 июня в 12.30 в амфитеатре, в 15.05 в Детском парке.

30 июня Дед Мороз станет участником театрализованного шествия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Себежский район удостоился звания «Край партизанской славы»
Псковская область присоединились к всероссийской акции «Горсть памяти»
Михаил Ведерников о Дне памяти и скорби: Наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен
Псковские предприниматели помогли благоустроить праздничное пространство Ганзы
Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Стала известна полная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
Псковские школьники побывают на атомной подводной лодке в Мурманске
В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами
Стало известно, как попасть на приём к главному следователю Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мы ждём Ганзу
Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Планируется, что город посетят более 500 тысяч гостей.
Селезень желает познакомиться

Общество
20 июня 11:33

Селезень желает познакомиться

«Псковская правда» собрала интересные и удивительные факты об утках, которых вы не знали (ИНФОГРАФИКА)
Жители Новоржевского района просят защиты от одичавших собак

Общество
19 июня 14:53

Жители Новоржевского района просят защиты от одичавших собак

Кто загрыз овец – псы или волки, будет выяснять ветеринарная служба
Учитель и подпольщик

Общество / Жизнь замечательных людей
19 июня 10:38

Учитель и подпольщик

Учитель и бывший внештатный корреспондент «Псковской правды» пережил раскулачивание и войну и помнит Псков без машин