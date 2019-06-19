В дни Ганзы псковичи смогут пообщаться с российским Дедом Морозом из Великого Устюга

Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни, которые пройдут в областном центре с 27 по 30 июня. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на отдел туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района.

Делегация из Великого Устюга оформит шатер, где будет работать фотозона.

Участие Деда Мороза предполагается 28 и 30 июня. 28 июня все желающие к 13.00 могут подойти к шатру и не только сфотографироваться с Дедом Морозом, но и пообщаться с ним. Также в праздничные дни будет работать почтовое отделение, в котором можно написать письмо Деду Морозу и тут же его отправить.

Кроме того, Дед Мороз будет приветствовать всех гостей и псковичей на праздничных площадках: 28 июня в 12.30 в амфитеатре, в 15.05 в Детском парке.

30 июня Дед Мороз станет участником театрализованного шествия.