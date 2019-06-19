К сентябрю на псковских дорогах установят полсотни новых комплексов фотофиксации

На дорогах Псковской области появятся 50 новых комплексов фотофиксации превышения скорости. Ещё один новый комплекс будет фиксировать нарушения при пересечении перекрестков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На дорогах Псковской области появятся 50 новых комплексов фотофиксации превышения скорости. Ещё один новый комплекс будет фиксировать нарушения при пересечении перекрестков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Работы по монтажу и настройке камер фотофиксации планируют завершить к концу августа.