«Все в штатном режиме»: Эксперты рассказали о работах на Порховском полигоне

Эксплуатация Порховского полигона, куда свозят мусор из прилегающих районов Псковской области, находится под постоянным и пристальным контролем. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ области Сергей Грахов, пишет ПАИ.

По словам руководителя ведомства, на площадке ведется мониторинг ситуации, следят за этим не только власти области и надзорные ведомства, но и общественники.