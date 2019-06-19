«Все в штатном режиме»: Эксперты рассказали о работах на Порховском полигоне

Эксплуатация Порховского полигона, куда свозят мусор из прилегающих районов Псковской области, находится под постоянным и пристальным контролем. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ области Сергей Грахов, пишет ПАИ.
По словам руководителя ведомства, на площадке ведется мониторинг ситуации, следят за этим не только власти области и надзорные ведомства, но и общественники.
«И мы, и надзорные ведомства, и общественники заинтересованы в том, чтобы все было открыто и прозрачно, а эксплуатация полигона велась в штатном режиме, без каких-либо нарушений», - сказал он.
Эксперты сообщили о контроле за Порховским полигоном в Псковской области/
Фото Андрея Степанова.
В настоящий момент на полигоне все работает «в штатном режиме».
Весь мусор, который привозят на полигон, проходит тщательную сортировку. В районе полигона регулярно берут пробы воды.
В ведомстве напомнили, что до 2021 года Порховский полигон должен быть рекультивирован, в регионе планируют построить два экотехнопарка, которые его разгрузят.