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Общество

На чемпионат области по кросс-кантри приглашают велосипедистов в Изборско-Мальскую долину

19 июня 2019 года, 12:27

Чемпионат Псковской области по велоспорту в дисциплине кросс-кантри пройдет в Изборско-Мальской долине с 23 по 30 июня. Участниками чемпионата станут более 300 спортсменов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лучших ждут грамоты, медали и кубки. Юным участникам соревнований вручат сертификаты на посещение веревочного парка в «Мальской долине».
Лучших ждут грамоты, медали и кубки. Юным участникам соревнований вручат сертификаты на посещение веревочного парка в «Мальской долине».
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Фестиваль включает в себя три вида соревнований.

В субботу, 22 июня, взрослые смогут преодолеть три дистанции в дисциплине кросс-кантри вокруг Изборско-Мальской долины на свой выбор: 21 километр с живописными видами, 36 километров с интересными подъемами и спусками, либо 56 километров, в состав которых входит дорога общего пользования.

Детские соревнования по кросс-кантри в рамках регионального чемпионата по велоспорту пройдут на трассе длиной в 6 километров. Ребята 2002 года рождения и младше стартуют вместе со взрослыми из Изборска, после чего направятся напрямую на базу отдыха «Мальская долина». Трасса для юных спортсменов будет отмечена конусами.

В воскресенье, 23 июня, гостей «Мальской долины» ждет самый зрелищный вид соревнований велофестиваля: маунтинбайк даунхил «Trialrace 17». Организаторы устроили на холмах три трассы с перепадом высоты в 70 метров. Участники должны пройти каждую из них на время, после чего результаты суммируются и определяются победители.

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