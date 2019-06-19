На чемпионат области по кросс-кантри приглашают велосипедистов в Изборско-Мальскую долину

В субботу, 22 июня, взрослые смогут преодолеть три дистанции в дисциплине кросс-кантри вокруг Изборско-Мальской долины на свой выбор: 21 километр с живописными видами, 36 километров с интересными подъемами и спусками, либо 56 километров, в состав которых входит дорога общего пользования.

Детские соревнования по кросс-кантри в рамках регионального чемпионата по велоспорту пройдут на трассе длиной в 6 километров. Ребята 2002 года рождения и младше стартуют вместе со взрослыми из Изборска, после чего направятся напрямую на базу отдыха «Мальская долина». Трасса для юных спортсменов будет отмечена конусами.

В воскресенье, 23 июня, гостей «Мальской долины» ждет самый зрелищный вид соревнований велофестиваля: маунтинбайк даунхил «Trialrace 17». Организаторы устроили на холмах три трассы с перепадом высоты в 70 метров. Участники должны пройти каждую из них на время, после чего результаты суммируются и определяются победители.