Армен Мнацаканян: Наступила активная фаза подготовки к юбилейному Кургану Дружбы

В Себежском районе идет активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы, который состоится 7 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В Себежском районе идет активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы, который состоится 7 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«Наступила активная фаза подготовки. Сейчас все работы выполняются в графике», — сообщил председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян.
Напомним, что в нынешнем году для участников и гостей развернется ряд интерактивных, выставочных, концертных площадок, ремесленная ярмарка. Начнется Курган Дружбы с традиционного братания официальных делегаций, митинга и церемонии возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трех государств.