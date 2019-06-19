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Общество

Армен Мнацаканян: Наступила активная фаза подготовки к юбилейному Кургану Дружбы

19 июня 2019 года, 12:20

В Себежском районе идет активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы, который состоится 7 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Себежском районе идет активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы.
В Себежском районе идет активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы.
Фото Андрея Степанова.
Сейчас идут активные работы по благоустройству территории. Совсем скоро начнется монтаж сцены и торговых рядов. Кроме того, специалисты устанавливают фундамент для вышки сотовой связи, чтобы обеспечить стабильную работу мобильных телефонов.

«Наступила активная фаза подготовки. Сейчас все работы выполняются в графике», — сообщил председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян.

Напомним, что в нынешнем году для участников и гостей развернется ряд интерактивных, выставочных, концертных площадок, ремесленная ярмарка. Начнется Курган Дружбы с традиционного братания официальных делегаций, митинга и церемонии возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трех государств.

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