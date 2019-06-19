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Общество

На площадки Ганзы в Пскове не пустят со своим алкоголем

19 июня 2019 года, 11:05

С 27 по 30 июня в Пскове запретят проходить на площадки праздничного пространства Ганзейских дней Нового времени со своим алкоголем. Как рассказали в эфире ПАИ — Live организаторы мероприятия, представители служб безопасности будут изымать любые горячительные напитки в любой таре.

Гостей праздника просят не приносить с собой алкоголь.
Гостей праздника просят не приносить с собой алкоголь.
Фото Андрея Степанова.
«Алкоголь будет продаваться на площадке. Просим с собой его не приносить. Вас просто не пустят. Все необходимое вы найдете на месте», - уточнил информационный представитель администрации города Пскова по Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове Артем Татаренко.

Он уточнил, что на территорию фестиваля не пустят также с большими зонтами, сумками, прохладительными напитками в стеклянных бутылках. Такие ограничения вводятся в целях безопасности отдыхающих.

Напомним, «Псковская правда» задала самые распространенные и важные вопросы, связанные с перекрытием города и изменением дорожного движения, информационному представителю администрации Пскова по XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени Артёму Татаренко.

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